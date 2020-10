Gustavo Huerta: Culpan a Vargas de la falta de gol en la Roja, pero no le llega ningún balón con ventaja

El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, se refirió al presente de la selección chilena y las dificultades que ha tenido la Roja para convertir en los últimos partidos, algo que cree que tiene más que ver con el juego del equipo que con la carencia de un centrodelantero.

"Me sorprendió Chile para bien ante Uruguay por la respuesta de los jugadores nuevos y también de los más grandes. Luego con Colombia se hizo un buen primer tiempo ante una de las mejores selecciones de Sudamérica, pero en el segundo hubo una diferencia enorme a favor del rival", dijo a El Mercurio.

"La carencia que todos vemos es la poca efectividad ofensiva y lo solo que juega (Eduardo) Vargas arriba, la falta de velocidad por los costados, porque si (Mauricio) Isla no salta líneas por fuera nadie lo hace. Hay jugadores como para darle la oportunidad en nuestro torneo: Carlos Palacios y Marcos Bolados son rápidos, le pegan bien al balón, el mismo (Juan Carlos) Gaete", añadió Huerta.

En esa misma línea, agregó que "hoy todo se va en la carencia de gol y como culpable aparece Vargas, pero no le llega ninguna pelota con ventaja. Vargas no es para tirarle la pelota y que pelee con los centrales. No hay alternativa de pase más arriba, falta esa pelota al espacio, todo va al pie y ya nos conocen".

Finalmente, se refirió a Juan Carlos Gaete, presente en la última nómina. "Debe progresar en el finiquito. No tenemos un test para confirmarlo, pero que es veloz, lo es. Gran potencial para desequilibrar en el fútbol chileno. Él tiene ganas de jugar siempre, en los entrenamientos quiere hacer más cosas, es diestro y juega con el perfil cambiado, y cada vez es capaz de sacar mejores centros con la izquierda. Debe progresar en el finiquito y manejarse mejor en los momentos de estrés", cerró.