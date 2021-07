Hernán Caputto y Ariel Leporati fueron presentados como técnicos de la sub 17 y sub 15

Este martes fue realizada la presentación oficial de Hernán Caputto y Ariel Leporati como los técnicos de la selección chilena sub 17 y sub 15, respectivamente, en una ceremonia encabezada por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, junto al director deportivo nacional, Francis Cagigao.

Cagigao señaló en la instancia que "lo más importante en estos momentos es establecer los parámetros y alineación que tenemos de técnicos, donde todos en la Federación trabajamos coordinados".

"Hernán Caputto, es un técnico que ya tuvo mucha experiencia positiva en la Federación, con dos clasificaciones a mundiales, y una persona que sabe dónde estaba el fútbol chileno y el fútbol formativo chileno hace dos años, cuando prácticamente se pararon las competiciones", indicó.

"También Ariel, un técnico joven que es la gran apuesta dentro de la Federación, debemos buscar espacio y sitio para jóvenes técnicos chilenos y eso quisimos hacer con Ariel, una persona con gran experiencia en el fútbol formativo, una persona con ideas", postuló.

En el evento estaban presentes Martín Lasarte, DT de la Roja adulta, junto a Patricio Ormazábal, de la sub 20, porque según detalló Francis Cagigao "separamos un poco el fútbol profesional y adjuntamos la sub 20 a la absoluta".

"Hacemos ese corte con el fútbol formativo, pero es ficticio, todos los técnicos de la casa van a estar alineados, esperamos empezar el proceso de postulación para el nuevo departamento de scouting y análisis que trabajarán mano a mano con nuestros técnicos y selecciones, es de deseo que se reinicien las competiciones, sería una tragedia si no fuera así", complementó.

Pablo Milad, por su parte, sostuvo que los entrenadores "son dos grandes técnicos, uno de casa como es Caputto, que lleva dos éxitos al ir a dos mundiales juveniles, lo que es una gran meta para nosotros a futuro, seguir yendo a estos mundiales".

"Ariel Leporati es un joven técnico con gran disposición de trabajar en equipo, la selección chilena va a trabajar en conjunto, todos los cuerpos técnicos, en pos de un trabajo equilibrado para que no suceda más que un seleccionado sub 15 no llegue a la absoluta y se pierdan en el camino. Queremos alimentar con una formación integral a estos jugadores para que no lleguen con vacío", afirmó.

"Vamos a visitar a los clubes, a evaluar cómo están trabajando y hacer una conexión directa con las selecciones, porque los clubes las llenan, queremos trabajar en conjunto con los clubes para que la formación sea totalmente integral", completó el dirigente máximo del fútbol chileno.

Por su parte Hernán Caputto indicó que "lo que uno quiere es que estos jugadores que lleguen a la selección adulta, eso es más importante que clasificar a un mundial en selecciones juveniles".