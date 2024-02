Jaime Bayly acusó a Gareca de hacerle un "desaire al hincha peruano" tras firmar con Chile

Aun cuando ya han pasado unas semanas luego de que el técnico argentino Ricardo Gareca fuera oficializado como entrenador de la selección chilena, en Perú siguen las muestras de decepción dada la rivalidad entre ambos elencos.

Fue así como Jaime Bayly, famoso periodista, escritor y presentador de televisión peruano dijo sentirse "profundamente decepcionado" del trasandino.

"Creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo. Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar. Gareca podría ser entrenador de la selección argentina. Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la selección uruguaya, de la selección colombiana, de la selección ecuatoriana, de la selección de Costa Rica, de la selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado", reconoció en su canal de YouTube.

"Había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile, yo no odio a Chile. No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos. Yo nunca he creído en eso, pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades", añadió.

"Una cosa es que Gareca se pelee con los dirigentes del fútbol peruano, que seguramente son unos impresentables, pero otra cosa es que Gareca se pelee con el hincha peruano", complementó.

Por último, sostuvo: "¿Por qué Gareca elige Chile cuando tenía otras ofertas? Es una manifiesta provocación al hincha peruano, es un desaire al hincha peruano que le dio todo a Gareca, que se entregó apasionadamente a él, que lo recordaba con afecto y gratitud".