Jean Meneses: Quiero consolidarme en este nuevo proceso de la selección chilena

Jean Meneses es uno de los jugadores chilenos más regulares y con más presencia en la liga mexicana con León. El extremo chileno es un número fijo en el equipo titular del equipo "esmeralda", con el que perdió la final del torneo anterior y que actualmente está metido en la zona de playoffs del Apertura.

En conversación con El Mercurio, el atacante evaluó sus dos años en tierras "aztecas", donde expresó que "el equipo viene haciendo las cosas bien y eso me ayuda a mantener un rendimiento individual alto. Estamos peleando los primeros lugares y me siento con confianza".

"Lamentablemente perdimos la final en el torneo anterior, pero la única forma de cerrar bien el año y superarnos es ganando el torneo. Queremos dejar una huella", apuntó el quillotano.

Además "Takeshi" aseguró que tiene un objetivo en mente, ser parte del proceso de Reinaldo Rueda de cara a las clasificatorias a Qatar 2022. El técnico colombiano ya lo ha considerado en algunas nóminas y podría ser considerado para los amistosos contra Bolivia (15 de noviembre) y Perú (19 de noviembre).

"Siempre me pongo metas a corto plazo. Cuando empecé en San Luis fue debutar profesionalmente, después jugar en Primera y luego llegar al extranjero y la selección. Ahora quiero ser parte del nuevo proceso y estar yendo constantemente a la Roja", confesó.

Con la camiseta del combinado nacional, Meneses logró anotar su primer gol frente a Guinea, destacando que "fue un momento muy lindo, algo que uno siempre sueña. Los compañeros me ayudaron mucho: Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Claudio Bravo me dijeron que aprovechara, que no tenía que demostrarle nada a nadie".