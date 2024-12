Joaquín Montecinos confía en un gran 2025: "Haré todo lo posible por poder volver a la selección"

Una de las grandes sensaciones que hubo en el fútbol chileno hace un par de años fue Joaquín Montecinos, quien luego de dos destacadas temporadas con Audax Italiano logró dar el salto hacia el exterior para probar suerte en México, donde defendió las camisetas de Tijuana y Querétaro.

Si bien el paso de Montecinos por tierras aztecas no fue el esperado, sí le sirvió para tener nominaciones a la selección chilena incluso en el proceso de Clasificatorias que hubo hacia Qatar 2022, lo que lo posicionaba como uno de los nuevos favoritos del hincha de La Roja por su entrega y despliegue en la cancha.

Pero, aquel empuje que tenía el formado en La Serena se vio interrumpido por algunas lesiones que mermaron su continuidad en Querétaro y lo hicieron desaparecer del radar del seleccionado chileno, algo que pretende revertir desde su llegada a O'Higgins a mediados de este 2024, donde busca una revancha personal.

Joaquín Montecinos añora vestir nuevamente La Roja

Aunque Montecinos recaló lesionado en O'Higgins en el segundo semestre de esta temporada, sí alcanzó a disputar 4 partidos en el desenlace del torneo, donde los Celestes zafaron con lo justo del descenso.

Pese a ello, el delantero de 29 años confía en poder regresar a La Roja de la mano del técnico Ricardo Gareca. "No puedo mentir. Siempre he sido muy transparente, soy una persona muy emocional, muy apasionada por el fútbol. Amo el fútbol y el deporte, haré todo lo posible por andar bien en O'Higgins y poder volver a la selección", declaró en exclusiva con Al Aire Libre en medio del evento por el aniversario de los 75 años de la marca Adidas, donde estuvo presente.

"Es el objetivo que tengo. Nuevamente un sueño, así vivo yo, es parte de mi vida siempre tener objetivos y sueños por delante. Haré todo lo posible para poder aportar nuevamente y entregarme por completo a mi selección.

Su balance en el regreso al fútbol chileno

Por otro lado, Montecinos evaluó en el diálogo con Al Aire Libre cómo vivió el regreso al fútbol chileno con O'Higgins y lo que significó pelear en la parte baja del Campeonato.

"Fue un final de torneo bastante difícil. Nunca esperé la situación de pelear en la parte baja, fue complicado. Por un lado estoy muy contento porque me pude recuperar de una lesión muy grave, y muy agradecido por el club. Me sentí muy protegido y con mucho respaldo. Lamentablemente no se pudo notar en el juego porque no estuve en el mejor nivel, pero como siempre di lo máximo", repasó.

Así mismo, remarcó que: "Mi balance personal es maravilloso porque me pude recuperar de una lesión muy complicada y me siento muy bien. Esta pretemporada va a ser muy buena para mi y comenzar un nuevo torneo con más rodaje en el día a día".