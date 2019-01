Johnny Herrera: En la Roja hay que limar asperezas, cuando esté Bravo se podrá conversar

El arquero nacional Johnny Herrera conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la selección chilena y las expectativas en Copa América, asegurando que en la Roja falta que se limen asperezas, algo que dependerá si vuelve a ser nominado Claudio Bravo.

"Creo que todo se soluciona con una buena conversación somos gente adulta y de familia. Este equipo, que ha sido muy exitoso, quizás debe tener una conversación a puertas cerradas entre los involucrados en el supuesto conflicto, Hay que limar asperezas. Una vez que el técnico llame a Claudio se podrá conversar, pero eso depende del entrenador", descató el capitán de Universidad de Chile.

Asimismo, contó que "a mí no me llamaban a la selección por ser conflictivo (en la era Claudio Borghi) y me lo dijeron en la interna de la Roja. Somos todos adultos y todo se puede solucionar".

El portero también habló de lo que viene para la Roja en la Copa América, asegurando que la "generación dorada llega con más experiencia. No en el peak de rendimiento, pero si más experimentado. Chile llega en buen pie a aunque algunos no estén jugando en sus clubes. Será una gran Copa América, aunque no hay que desconocer que jugaremos en la casa de Brasil. Va a ser una competencia sumamente dura. Espero que Chile dé la sorpresa y logre un tricampeonato soñado".

Respecto a la zona que le tocó a Chile con Uruguay, Japón y Ecuador, advirtió que "es difícil como todos los grupos. Quizás Ecuador es el rival más débil, pero cualquiera que haya jugado contra ellos sabe los jugadores que tienen. Uno se mentaliza con salir a buscar el campeonato y esperamos que sea una buena Copa América".

"Rindiendo en mi club tendré la posibilidad de estar"

Herrera también se refirió a sus opciones de estar en la Copa América, asegurando que "tengo que trabajar, jugar en mi club. Gracias a Dios estoy bien físicamente, con la espalda intacta. Rindiendo en mi club tendré la posibilidad de estar y pelearé el puesto".

"Es la ley de la vida. Nunca he tenido algún problema con el no estar. Siempre he sido respetuoso de todos los procesos. No he salido en los últimos años por una cuestión de rendimiento en mi club. Estando a buen nivel en mi equipo no sé por qué no podría estar. La edad es sólo un número... No soy tan terco para seguir en un equipo tan grande como la U o la selección si no estoy en condiciones", agregó.

Ante la consultada de la ausencia de jugadores como Marcelo Díaz, apuntó que "cualquier futbolista que esté en el medio y tenga una actuación destacada merece estar en la selección. En la mitad de la cancha hay una lucha de jugadores a los que le ha ido muy bien. El técnico verá a quién debe llamar".

Sobre Claudio Bravo, en tanto, apuntó que "lo de él es una pena por su trayectoria y sólo le deseo una buena recuperación, si está será bienvenido, por qué no".

"Espero que dejen trabajar a Rueda"

Johnny Herrera, finalmente, se refirió a Reinaldo Rueda al que elogió y pidió que lo dejen trabajar para que Chile pueda hacer una buena Copa América.

"Creo que a todos en el plantel nos sorprendió gratamente la cercanía que tiene con los jugadores. Es una persona muy de piel y con mucho carácter, su forma de trabajar es positiva", apuntó.

"Ojalá se pueda hacer algo importante con él, espero que lo dejen trabajar. Es una persona a la que le ha ido bastante bien y a todos en el medio nos gustaría que lo dejen trabajar tranquilo. Hay que apuntar con todo a la Copa América de Brasil", cerró.