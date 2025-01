Jorge Peineta Garcés alucina con Francisco Rossel y hace potente sugerencia a la UC

El sólido arranque de la selección chilena en el Sudamericano sub 20 tuvo a un artífice en el equipo, el delantero y capitán Juan Francisco Rossel, quien con un doblete en el debut de La Roja acaparó todos los focos posibles.

El atacante de 19 años no solo cautivó por su olfato goleador sino que también por el liderazo que demostró en el terreno de juego, dando a entender por qué porta la cinta de capitán del elenco nacional.

Y, frente a toda esta efusividad por el gran inicio que tuvo Rossel en el Sudamericano, es que el director técnico chileno Jorge Garcés tuvo su propia opinión al respecto y se sumó a los halagos, pero también llamó a ser mesurados con el momento que atraviesa el jugador.

Peineta Garcés pide a la UC que no se apuren con Rossel

Juan Francico Rossel pertenece a los registros de Universidad Católica en el fútbol chileno, club en el que irrumpió durante la temporada 2024 de la mano del técnico Tiago Nunes.

Respecto a ello, es que Peineta Garcés hizo un llamado a la calma para la UC en vista de la atención que ya acapara Rossel en el medio futbolístico. "Tiene muchas condiciones, ahora viene el manejo que hay que tener sobre él, el tema psicológico. Católica, su entorno, tienen que cuidarlo", expresó el entrenador campeón con Santiago Wanderers en diálogo con Redgol.

"Ahora se empieza a conjugar una serie de detalles importantes para que llegue a ser realmente la figura que se ve promisoriamente. Que a U. Católica no se le vaya a ocurrir vender a este chico este año. Si hacen las cosas bien, lo van a mantener, a hacer madurar. Católica juega un torneo internacional. No nos olvidemos que Marcelo (Salas) y Alexis (Sánchez) pasaron por Argentina para consolidarse en Europa", remarcó Garcés sobre la proyección que debe haber con Rossel.

Garcés tampoco quiere apodos exagerados para el jugador

Por otro lado, Garcés también pidió tener cautela con el momento que acompaña al delantero de los Cruzados e hizo una comparacióna lo ocurrido con Carlos Palacios en sus primeras apariciones en el fútbol chileno.

"Yo soy más recatado en las apreciaciones. Se hizo con el chico Palacios y al final como 'Joya', no lo he descubierto todavía. Tiene condiciones, pero el apodo fue muy exagerado. No como con 'Niño Maravilla' de Alexis Sánchez, porque él nació crack", sentenció.