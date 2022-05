Jorge Valdivia desclasificó detalles del recordado "Puerto Ordazo": "Pagué las culpas de otro"

Jorge Valdivia, ex seleccionado nacional, desclasificó detalles sobre el recordado "Puerto Ordazo", un bochornoso incidente protagonizado por varios jugadores de La Roja la mañana del 5 de julio de 2007 durante la Copa América de Venezuela 2007, señalando que cargó con responsabilidades que no le correspondían y "pagué las culpas de otro".

En el programa Podemos Hablar de Chilevísión, Valdivia contó su versión del escándalo ocurrido en el hotel de concentración de Puerto Ordaz, en donde una trabajadora del recinto denunció insinuación de índole sexual de algunos jugadores.

"Bajó el Choro Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Alvaro Ormeño, Pablo Contreras y yo. Y siempre he hecho típicas bromas juveniles que, a mi modo de ver, no hacen tanto daño. ¿Qué hice? Le tiré jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro, pero eso no detonó en lo que posteriormente se transformó", relató Valdivia.

"Porque se nos acusó de querer agredir sexualmente a una persona, a una mujer que estaba trabajando en ese minuto en el desayuno. Lo que detonó todo, fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo '¿Te han hecho el amor a las 7 de la mañana?' Entonces posterior a ese comentario, que no diré quien fue, pero él sabe perfectamente, vino todo lo que vino después", reveló.

Si bien el "Mago" admitió que cometieron errores al "descontrolarse", expresó sentirse dolido que lo responsabilizaran de todo lo que ocurrió y tuviera que pagar él "las culpas de otro".

"Lo que más me dolió fue que el resto de los jugadores que estaba en ese minuto presente, me responsabilizaran de algo que detonó todo lo que venía después. Yo asumí mi responsabilidad, no mandé al frente a nadie y me responsabilizaron", lamentó Valdivia.

"Vamos a ser francos, hubo un error de parte de nosotros de haber estado toda la noche celebrando más de la cuenta, nos descontrolamos, se nos pasó la mano y bajamos a tomar desayuno, cuando no debimos haberlo hecho. Pagué las culpas de otro", concluyó.

Cabe recordar que todos los jugadores involucrados en este escándalo fueron sancionados por la ANFP en ese entonces; también renunció Nelson Acosta, técnico de La Roja en ese entonces y después asumió Marcelo Bielsa.