Jorge Vargas: Chile puede llegar a Qatar, pero la prensa y el público tienen que ser positivos

El ex defensor de la selección chilena Jorge Vargas analizó el primer partido de la Roja en las Clasificatorias y aseguró que los hinchas deben tener optimismo porque el equipo puedo llegar al Mundial de Qatar 2022.

"Me gustó Chile. Tuvo control del partido. Para qué vamos hablar del árbitro. Ojalá los dirigentes puedan discutir en Paraguay. No es normal cuando tienes el VAR y al resto no le muestran las imágenes. No hay claridad para la gente. No es un buen indicio", dijo en diálogo con La Cuarta.

"Chile puede llegar, pero la prensa y el público tienen que ser positivos. Hay que apoyar a los jugadores que tienen menos partidos, para ellos será más complicado. Si nos subimos todos al carro del optimismo y de la buena vibra podemos estar en Qatar. De lo contrario, ni siquiera llegaremos al repechaje por el clima negativo de Chile. Viendo los medios y las redes sociales, se percibe eso. Quizás pasa por el tema social que se vive en Chile. Siguen las protestas, se habla más del chico que cayó del Puente Pío Nono que de la gente que muere en el sur... Incendios y muertes, nadie dice nada. Falta optimismo y ojalá que el deporte lo pueda revertir", añadió.

Sobre Reinaldo Rueda, Vargas manifestó que "es buen técnico, le da tranquilidad al grupo, es honesto. Clasificó dos veces al mundial. Pero en principio no gustó, porque las varas de Jorge Sampaoli y Mar-celo Bielsa eran altas".