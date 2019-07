José Guillermo del Solar: No me explicó cómo Chile quedó fuera del Mundial de Rusia

El ex futbolista peruano José Guillermo del Solar, actualmente entrenador, destacó a la actual generación de la selección chilena como la "mejor de la historia" y además expresó que no se explica la manera en que quedó fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Con respeto para Elías Figueroa, los mundialistas del '62, cuando fueron terceros, y respeto para la selección de los '70 encabezada por Carlos Caszely, además para Iván Zamorano, Marcelo Salas... creo que esta selección de Arturo Vidal, Mauricio Isla, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, es la mejor que ha tenido Chile en su historia, me atrevería a decir eso", nos señaló en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que el éxito que ha alcanzado ha sido grandísimo, ha ganado dos veces la Copa América, ha ido dos veces de forma consecutiva al Mundial y este tercer Mundial que no asistieron, hasta ahora no me explico cómo Chile no clasificó", expresó.

"Me acuerdo de uno de los últimos partidos en Santiago, cuando pierden 0-3 con Paraguay... si ese partido lo hubiesen empatado, hubiesen ido al Mundial", comentó el ex DT de la UC.

"Son casualidades que pasan en algún momento y por un pequeño detalle Chile se quedó fuera del Mundial, pero hasta ahora no me explicó cómo Chile quedó fuera del Mundial. Chile ha hecho las cosas de manera espectacular, por algo están metidos en semifinales, Reinaldo Rueda lleva poco tiempo, pero ha encontrado nuevamente la respuesta del futbolista chileno con algunos recambios", prosiguió.

Además, Del Solar postuló que "los jugadores históricos de Chile, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, todavía tienen para jugar algunos años más en la selección. Son chicos nacidos en el año '87, tienen 32 años y tienen edad para rendir unos cuantos años más a nivel de selección. Chile ha gozado de la mejor generación de su historia futbolística. Por algo ganaron dos veces la Copa América".

En relación al cruce entre Chile y Perú de este miércoles, el ex futbolista "cruzado" apuntó a que la Roja "tiene el rótulo de favorito porque la expresión futbolística que ha mostrado en esta Copa América ha sido mejor que la de Perú, pero en los partidos pueden pasar muchas cosas".

"Creo que va a ser un partido emocionante, han tenido una rivalidad deportiva importante. Me tocó vivirla de niño, después como futbolista profesional. Jugué cuatro Clasificatorias y seis veces la Copa América. Enfrenté a Chile muchas veces, pero del otro lado tenía amigos porque tuve la posibilidad de jugar en Universidad Católica", finalizó.