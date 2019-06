José Letelier: "No puedo reprochar nada a mis jugadoras, se entregaron al máximo"

El técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, destacó la entrega de sus dirigidas luego de quedar fuera del Mundial de Francia 2019 pese a derrotar por 2-0 a Tailandia en la última fecha de la fase grupal.

Tras el encuentro, el DT aseguró que "tuvimos un partido muy favorable para nuestra selección, muchas opciones de gol y la más clara obviamente fue el penal. No puedo reprochar nada a mis jugadoras, se entregaron al máximo por conseguir este resultado. Me siento orgulloso de ellas, por el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo".

"El fútbol tiene este tipo de situaciones que de un segundo a otro te lleva por todos los canales de sentimientos, de la alegría a la desazón. Quedo tranquilo por lo que han hecho todas las jugadoras que han participado de este proceso", agregó.

En la misma línea, el estratega indicó que "son sensaciones encontradas, porque estuvimos a un paso de avanzar, pero creo que se hizo un trabajo responsable y serio. Se trataron de acortar distancias con selecciones que nos llevan muchos años de diferencia".

"Me llevo un gran crecimiento, no solo como profesional sino como persona, la experiencia que he tenido acá me ayudará mucho en mi vida y a las jugadoras también", apuntó.