José Letelier y la crisis de la ANFP: Espero que el fútbol femenino no se vea afectado

El técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, exhibió su preocupación por la crisis de la ANFP y las posibles repercusiones que tendrá en la actividad. El DT llamó a los clubes a continuar apoyando al fútbol de mujeres, sin importar quien asuma como sucesor de Sebastián Moreno.

"Son temas administrativos que a uno no le compete analizar. Desde el punto de vista técnico, hemos tenido un apoyo muy importante de la ANFP para el auge y los avances del fútbol femenino. Hay un proyecto bonito y esperemos que no se vea afectado. Que las decisiones del ámbito dirigencial no afecten en lo particular a las personas", declaró en diálogo con El Mercurio.

Además, explicó la vulnerabilidad de la categoría en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, mencionando que "el fútbol femenino, si bien ha tenido un empuje y nuevas oportunidades, todavía no tiene la trascendencia del masculino. Hay equipos que se han preocupado y lo están profesionalizando; otros no tanto. Pero hay que sobreponerse y esperamos que los clubes no pierdan la visión de apoyar a los futbolistas".

Respecto a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, el estratego explicó que "había optimismo, estábamos en un buen pie para clasificar. No es algo que nos haya tocado solo a nosotros; esto va mucho más allá del fútbol. Pero es cierto que habíamos alcanzado un muy buen nivel".

Finalmente, el entrenador se refirió a la petición del organismo de Quilín para rebajar su sueldo, apuntando que "la ANFP ha hecho una solicitud de buenas intenciones y me tocó ser parte. A algunos compañeros también, son cosas que se ven de forma personal y se llegó a acuerdos consensuados. Espero que podamos seguir en un futuro no muy lejano desarrollando nuestro trabajo".