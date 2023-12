José Luis Sierra y el presente de la Roja: Se extraña un Valdivia o un Fernández

El exseleccionado chileno y hoy técnico José Luis Sierra analizó el presente de la Roja, y junto con comentar que es un orgullo ser nombrado como eventual entrenador del elenco nacional, desmenuzó las complicaciones que ha tenido el equipo en los últimos años.

"Me sorprendió y me sentí halagado, orgulloso de que mi nombre pudiese estar (sonando en la selección), independiente de que solo sea una versión de prensa; pero que suenen entrenadores chilenos me parece bien, se va mirando al técnico local de una manera distinta. No he tenido ningún contacto, pero igual es gratificante", dijo Sierra en entrevista con El Mercurio.

Explicó que la idea de que sea un DT chileno quien asuma en la Roja es una posición gremial.

"Los técnicos chilenos han tenido capacidad y trayectoria como para en otros momentos también haber sido posibilidad. Pero no es relevante si a la Roja llega un DT nacional o extranjero, debe ser alguien que tenga la capacidad", comentó.

Al ser consultado respecto del ciclo de Eduardo Berizzo, el exmundialista expresó que "cuando uno no tiene un equipo tan dominante respecto del resto, producto del cambio generacional y distintas razones, los pequeños detalles marcan los resultados a favor o en contra, y en esta eliminatoria, todos los detalles jugaron en contra: el gol anulado con Colombia, la expulsión de (Marcelino) Núñez ante Venezuela, o en el mismo partido con Paraguay, que no se tuvo muchas ocasiones, pero el rival ninguna... se pudo ganar 1-0. Al equipo le ha costado mucho hacer goles, pero se podrían tener más puntos".

"Uno se acostumbró a ver a los equipos de Berizzo y cuando me tocó enfrentarlo en O'Higgins era un rival intenso, presionaba en campo rival, no dejaba jugar, quizás eso extrañé, pero en el resto, Chile tuvo una idea y esos detalles no le permitieron tener regularidad. Cuando a un equipo le cuesta hacer goles es difícil ganar y a Chile le cuesta mucho, depende mucho de lo que pueda hacer Alexis Sánchez y él, por distintas razones —traspaso al Inter, continuidad—, no está en la mejor versión que uno le conoce. Ahí se extrañan alternativas. Chile tiene un equipo muy competitivo, pero en el último cuarto de cancha le falta no solo un jugador que haga goles, además se echa de menos a un tipo como Jorge Valdivia o Matías Fernández, capaces de hacer habilitaciones distintas, cambiar un partido o dejar solo a un delantero", explicó.

Por último, Sierra contó de su admiración por Damián Pizarro: "Es un jugador distinto a los que estábamos habituados, es muy joven además, tiene una proyección muy grande. Hace tiempo que no veía un centrodelantero chileno de ese corte, lo único que le falta es hacer más goles, que no es algo menor, pero hace buenos movimientos, aguanta bien de espaldas, va al espacio, hace diferencia en el uno contra uno, incluso se perfila bien en el remate. ¿La falta de gol? Lo atribuyo a su edad, la ansiedad, debe aprender los momentos, es cuestión de tiempo para que empiece a hacer 25 goles por temporada", expresó.