José Pékerman se acerca a la Roja con Esteban Cambiasso como ayudante

Mientras la selección chilena sigue a la espera de lo que decida Reinaldo Rueda sobre su futuro, tentado para partir a Colombia, el argentino José Pékerman suma bonos para ser su reemplasante y ya tiene ayudante para asumir el desafío.

Según apunta Diario La Cuarta, el ex DT de las selecciones de Argentina y Colombia tomó la delantera en la consideración para convertirse en el próximo jefe de la roja.

Pékerman, además, eligió al ex volante Esteban Cambiasso para sea su principal colaborador en caso de concretarse su llegada al fútbol chileno.

Pero el ex Inter de Milán no será el único ayudante del experimentado entrenador, el que también llegaría junto a Patricio Camps, ex delantero de Vélez Sarsfield.