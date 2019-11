José Sulantay: Yo estaría tan nervioso y molesto como Rueda

El ex entrenador de la Roja sub 20 empatizó con el sentir del DT de la selección chilena.

El complicado momento de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena luego de que se cancelaran los dos partidos de la Roja para la presente fecha FIFA fue materia de análisis para José Sulantay, ex entrenador de la sub 20 nacional.

Y el DT nacido en Coquimbo empatizó con el sentir del entrenador caleño.

"Estaría tan nervioso y molesto como él, porque el único que se va cuando las cosas no caminan es el entrenador y acá no sale nada porque la sub 23 no pudo jugar un cuadrangular, la selección adulta, que tiene que prepararse para las Clasificatorias, no jugó los amistosos", dijo Sulantay en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Igualmente, el técnico que fuera tercero en el Mundial sub 20 de Canadá espera que el DT colombiano se mantenga en el cargo.

"Puede ser que no lo haga, porque quedamos acéfalos, pero si lo dice es porque está molesto, no ha habido apoyo a un técnico que necesita tenerlo porque Chile está para cosas grandes, pero cuando se hacen las cosas bien, y ahora salió todo al revés, y vuelvo a decirlo, el que paga es el técnico", comentó el entrenador.