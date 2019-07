Juan Antonio Pizzi: "Me dolió y no fue nada agradable ganarle esa final a Argentina con Chile"

Juan Antonio Pizzi, ex técnico de la selección chilena, recordó la final de la Copa América Centenario que conquistó con la Roja en Estados Unidos en 2016 y reveló que sintió "dolor" por ganar es título a Argentina.

"Más que ganarle a Messi, me dolió y no fue agradable bajo ningún punto de vista ganarle una final a Argentina. Yo soy argentino, tengo mucha pasión por el fútbol, la selección y nuestro país. Yo quiero que en todo gane Argentina: básquet, rugby y en lo que sea", confesó el adiestrador a la radio trasandina Villa Trinidad.

"Lamentablemente me tocó ese partido y yo, en el lugar que tuve, hice todo lo posible para ganar ese partido como entrenador de Chile. No fue una situación agradable tener que ganarle a Argentina", añadió.

Pizzi, quien dejó la Roja finales de 2017 tras fracasar en las clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, y ahora en San Lorenzo de Almagro, también profundizó sobre el impacto que sintió cuando Messi renunció a la selección tras la derrota.

"La verdad que en ese momento uno no toma dimensión del daño y el dolor que le causa a su rival. Messi ha ganado mucho más de lo que ha perdido. No creo que haya sido un inconveniente eso. Lo que sí me llamó la atención, cuando él amagó o manifestó que había sido su último partido con la selección y la verdad es que dije ¡No! no puede ser que por este partido deje de representar a la selección argentina", concluyó.