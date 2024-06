Jugadores de la Roja conocieron los lujosos zapatos que usarán en Copa América

La tienda Nike de Parque Arauco fue el escenario de la despedida de algunos de los seleccionados chilenos que parten el desafío de enfrentar una nueva Copa América, edición que se llevará a cabo en Estados Unidos desde este mes de junio.

En la ocasión, la estrella de la generación dorada que ya cuenta con dos títulos de la Copa, Eduardo Vargas, comentó su experiencia y cómo enfrenta este nuevo torneo. Junto a él, compartieron los futbolistas Paulo Díaz, directamente de River Plate, Darío Osorio, actual campeón de la Super Liga Danesa con el F.C. Midtjylland y Gabriel Suazo, ex capitán de Colo Colo, quien destaca actualmente en el Toulouse.

En la instancia se presentaron los botines que acompañarán a los deportistas Nike en la cita continental, los Mad Brilliance, un diseño audaz que en sus diferentes versiones hará brillar dentro de la cancha a las estrellas de la Roja.

El seleccionado nacional Gabriel Suazo mencionó las cualidades del modelo Phantom Luna, diseño que utiliza en cada ingreso a la cancha. "Son uno de los zapatos más cómodos que he usado. No tengo la necesidad de ablandarlos antes de cada partido. Para nosotros como futbolistas es muy importante sentirse cómodo, el confort en los pies, ya que son nuestra herramienta esencial. Este zapato me viene increíble para cada partido", aseveró.

Las características de los zapatos de los jugadores de la Roja

Nike llega esta temporada con las Nike Mad Brilliance en sus versiones: Phantom (Luna y GX), Mercurial y Tiempo, diferentes estilos para las necesidades de cada deportista en la cancha. La versión Tiempo se destaca por su tecnología FlyTouch Plus, cuero suave y ligero que permite un control excepcional del balón.

Por su parte los Phantom Luna son los botines ideales para los jugadores que requieren de mayor agilidad en la cancha. Su innovadora placa Nike Cyclone 360 aporta para realizar movimientos rápidos en todas las direcciones. La versión Phantom GX, en tanto, busca otorgar una precisión brillante en el campo de juego, gracias a su tecnología Nike Gripknit, otorgando en la parte superior un

control óptimo.

Mientras que los Mercurial potencian la velocidad, con su ligereza y sensación elástica de Zoom Air, garantizando la velocidad durante 90 minutos y más.