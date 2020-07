Juvenal Olmos: Me motiva encabezar un plan serio para buscar el recambio de la Roja

El ex entrenador de Universidad Católica y de la selección chilena Juvenal Olmos aseguró que lo único que lo motivaría a dejar su trabajo en los medios de comunicación sería encabezar un proyecto que le permita buscar el recambio de la Roja.

"Me gusta lo que hago y me siento cómodo en el CDF: También es verdad que me comí toda mi carrera como entrenador en solo siete años y debí hacerle caso a Manuel Pellegrini cuando me dijo que no aceptara la selección siendo tan joven", dijo Olmos a Las Ultimas Noticias.

"Hay una sola cosa que en realidad me motivaría a replantearme mi estadía en los medios: encabezar un plan serio para buscar el recambio en la Roja. Hemos perdido años y somos injustos con nuestros jóvenes. Les exigimos clasificar a los mundiales juveniles y ser el recambio de la Roja, y no tienen las condiciones de trabajo", añadió el DT, quien dice que para ello se debe trabajar en conjunto con el INAF.

"Me gustaría y sé que puedo planificar y ejecutar. Estando en la selección integré a Jorge Aravena a la sub 15 y a José Sulantay a la sub 20. De ahí emergieron varios de la generación dorada. Puede hacer algo similar", comentó.