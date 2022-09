La Roja buscará reivindicarse ante Qatar y lograr el primer triunfo de la era Berizzo

Este martes, desde las 14:00 horas, en el Estadio "Franz Horr" de Viena, Austria, la selección chilena buscará su primera victoria de la era Eduardo Berizzo ante Qatar para reivindicarse de las dudas dejadas en el choque ante Marruecos.

La caída sufrida en Barcelona caló hondo en la Roja, que no ha podido asentarse desde la llegada del ex defensor a la banca del equipo nacional.

Sobre los rivales e la gira por Europa, el DT apuntó que "Qatar y Marruecos son equipos diferentes. Sus indtenciones no son similares, Qatar es un equipo que espera, que contragolpea muy rápido con dos atacantes muy ágiles, entonces no es un equipo de elaboración y eso nos pondrá a prueba en la elaboración y que la presión en campo rival sea sostenida el mayor tiempo posible".

Con las bajas de Charles Aránguiz y Erick Pulgar, Berizzo se verá obligado a mover el tablero, por lo que le dará la oportunidad desde el arranque a Williams Alarcón y Diego Valdés.

Otros cambios que realizará el entrenador serán el ingreso de Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en la defensa, la Jean Meneses en ofensiva y la oportunidad en el arco para Gabriel Arias.

Así, la Roja saltará al terreno de juego con: Arias; Juan Delgado, Gary Medel, Sierralta, Suazo; Alarcón, Arturo Vidal, Valdés; Alexis Sánchez, Ben Brereton y Jean Meneses.

Por su parte, Qatar, que se alista para disputar su primer Mundial, fomará con: Homam El-Amin Ahmed, Musab Kheder, Abdelkarim Hassan, Boualem Khoukhi, Ró-Ró; Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Ali Assadalla; Almoez Ali y Akram Afif.

El encuentro podrás seguirlo en la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y desde el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.