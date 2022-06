La Roja femenina sub 17 cayó ante Italia en la final del Torneo de Gradisca

La selección chilena femenina sub 17 terminó su participación en el Torneo de Gradisca de la forma que menos anhelaban, al caer en la final por 4-3 ante la anfitriona Italia.

El partido inició favorable al elenco nacional, que en los 17 minutos de juego puso el primer gol del partido gracias a un cabezazo de Ambar Figueroa. Pese a ese buen arranque, la escuadra local igualó a los 23' con Letizia Rossi, y antes del descanso Natsumy Millones volvió a inclinar todo a favor de la Roja.

La segunda mitad vio a una "Azzurra" mucho más decidida por la victoria, y así fue que remontaron con Giada Pellegrino (71) y Manuela Sciabica (75'). Eso sí, el elenco dirigido por Alex Castro volvió a emparejar todo mediante el tanto de Mariel Pastenes a los 80', sin embargo, María Victoria Rossi terminó por sellar el marcador a favor de las italianas en el desenlace.

De esta manera, el título se le escapó a Chile con un dramático final, en medio de su preparación para el Mundial de la India que se disputará en octubre próximo.

🇨🇱⚽️ No vamos a mentir, no es el resultado que queríamos, pero esto es solo un paso para el gran objetivo: la Copa del Mundo Femenina Sub 17 India 2022.



A seguir trabajando muchachas ‼️#LaRojaFemeninaSub17 está más fuerte que nunca 💪 pic.twitter.com/xhdWD6Nz6W