La Roja no reconocerá el Arena Fonte Nova por irregular estado de la cancha

El gerente de la selección absoluta de Chile, Ian Mac-Niven, anunció que la Roja no reconocerá este jueves la cancha del Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía en el día previo al choque con Ecuador, debido a las irregulares condiciones del césped.

"Hemos recibido de la organización reportes diarios y el historial de la cancha; esta zona es muy húmeda, llueve harto y si no me equivoco, estos días ha llovido todas las noches y fuerte", explicó el ex futbolista.

"De los partidos anteriores, que uno ha visto, la cancha está bastante blanda. La organización nos da seguridad que va a estar en buenas condiciones. Tienen algunos problemas por la ubicación del estadio, la zona del área norte no tiene luz natural y eso hace que cueste un poco más recuperarse", agregó.

Luego, sostuvo que "obviamente que a cualquier entrenador y a los jugadores les encantaría cumplir con lo dispuesto y conocer la cancha, pisarla, entrenar por lo menos una hora en el día menos uno, a nosotros también nos encantaría; qué mejor que el entrenador que busca estar lo mejor posible para un partido tan importante como Ecuador".

"-A Reinaldo Rueda- le hubiese encantado contar con la cancha del estadio, pero no es algo tan terrible, es propio de un imponderable, una condición externa a nosotros y eso queda claro. El es un técnico que escucha mucho, muy tranquilo que cree que hay imponderables y cuando hay un problema lo tratamos de solucionar", dijo Mac-Niven.

La Roja chocará con Ecuador el viernes a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Arena Fonte Nova, por la segunda fecha del Grupo C de Copa América.