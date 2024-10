La Roja venció a Perú y clasificó invicto en el Sudamericano sub 15

Chile vs Perú por la tercera fecha del Sudamericano sub 15 de Bolivia era el duelo que podía clasificar a los dirigidos por Ariel Leporati y no solo lo lograron, sino que también mantuvieron el invicto.

El duelo disputado en Santa Cruz de la Sierra tuvo a La Roja mostrando contundencia y efectividad, quedándose con el duelo por 3-1, con Zidane Yañez como figura.

A pesar de que el torneo debía realizarse el 2023, las inscripciones fueron respetadas por Conmebol y por esa razón los jugadores de este equipo en su gran mayoría cumplieron los 16 años, un dato no menor para entender el contexto de la competición.

El Chile de Zidañe Yañez sigue deslumbrando en Bolivia

El primer tanto para Chile llegó a los 19 minutos hecho por Zidane Yáñez con una gran definición al segundo palo del arco peruano tras asistencia por la banda izquierda de Matías Paris, mientras que el 2 a 0 fue obra de Yastin Cuevas aprovechando a una defensa peruana muy adelantada con asistencia de Bruno Martínez.

A los dos minutos de la segunda parte, llegó el descuento peruano obra de Fabio Vásquez, pero el tanto de la tranquilidad fue a los 55 minutos del compromiso con un tremendo remate fuera del área del mencionado Yáñez para decretar el definitivo 3 a 1 y el paso a las semifinales del torneo.

A falta de un duelo ante Paraguay y su respectiva fecha libre en el cierre de la fase grupal, ya confirnaron su presencia entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Hasta ahora, el rival de Chile en semifinales sería Argentina a pesar de que restan dos jornadas para definir el par de llaves definitivas.