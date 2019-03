La rueda no avanza: Chile quedó desconcertado ante tres estocadas de México

Luego de cuatro meses sin acción, la selección de Chile volvió a jugar y la historia fue de las perores. La Roja dirigida por Reinaldo Rueda se enfrentó a México en San Diego, California, y pese a que exhibió un buen rendimiento durante el primer tiempo, en el complemento sus argumentos se diluyeron, y en solo 13 minutos sufrió tres estocadas que definieron el encuentro amistoso en un 3-1.

En la primera parte del partido, el "Tri" comenzó y terminó dominando la posesión, aunque sin proyecciones que intimidaran el fondo de los criollos.

Pese a tener menos oportunidades para atacar, el cuadro chileno tuvo dos ocasiones claras de tomar ventaja en el marcador. Primero en los 14' con un furioso cabezazo de Arturo Vidal que el portero Guillermo Ochoa controló con una sensacional reacción. Después, en los 23', Nicolás Castillo intentó matar con un globo, el que resultó estéril debido a la desesperada interveción con la cabeza del defensa Héctor Moreno.

En tanto, el debutante de Colo Colo Iván Morales prácticamente no tuvo participación. Salvo en los 26', cuando ejecutó una volea demasiado alta, jamás preocupó a la retaguardia azteca.

En el complemento vino lo peor para el conjunto criollo. A los 51' el juez sancionó una eludible infracción de Pedro Pablo Hernández sobre Carlos Salcedo en el área y Raúl Jiménez se encargó de vencer la resistencia de Gabriel Arias con un lanzamiento penal.

A los 64' vino la segunda estocada del "Tri". Se jugó un tiro de esquina desde la izquierda y Moreno conectó un certero cabezazo al segundo palo para dejar sin reacción al cancerbero nacional.

La Roja todavía no se sacudía del golpe y un minuto después llegó otra bofetada. Hirving Lozano aprovechó un error de Chile en la salida y con libertad en la última zona lanzó un tiro cruzado que resultó letal.

¡Otro gol de #Mexico! ¡Gol de Chucky!



They're running rampant now, with 2 goals in less than 2 minutes to go up 3-0 over #Chile! Lovely dinked finish by Lozano.#MEXvCHI #ElTri 🇲🇽 pic.twitter.com/XIa15ZPAFO