En una nueva fecha de Clasificatorias Sudamericanas, Chile deberá medirse ante Perú en la búsqueda de los tres puntos. La Selección Chilena es última en la tabla, mientras que los incaicos son los penúltimos, por lo que es importante saber cuáles serán las claves tácticas del encuentro.

Ante la urgencia de sumar unidades, el Tigre Gareca nominó a Arturo Vidal para intentar aportar jerarquía en el mediocampo y también en el plantel. En Al Aire Libre conversamos con el director técnico Sebastián Núñez que analizó la inclusión del histórico volante y lo que será el partido de Chile vs Perú.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @laroja

El llamado a Arturo Vidal era cuatro fechas antes

Una de las grandes diferencias con partidos anteriores, es que Ricardo Gareca contará con Arturo Vidal. El volante de Colo Colo, pese a haber sufrido algunas lesiones durante el año, comandó a su equipo en la obtención del título y su rendimiento hace rato merecía que fuera nominado.

Para el extécnico del fútbol boliviano "Vidal le da un plus al equipo que no tenía. Ojalá que este llamado hubiese sido cuatro meses atrás. Creo que no podemos darnos el lujo de dar afuera a un jugador como Vidal. Es un jugador que siempre quiere tener el balón, que se mueve bien en la mitad de la cancha, que llega al área rival, que te da cabezazos defensivos y es un jugador importante que todavía no tiene un reemplazo, así que creo que Arturo Vidal va a ser muy importante en la selección".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las claves tácticas de la Selección Chilena en su duelo clave frente a Perú

Gareca está preparando una modificación táctica, pues pasará de jugar con tres hombres de salida y un atacante, a jugar con dos en el ataque. "Creo que prepara un equipo más inteligente, más poblado en la zona media si Valdés juega más al centro y no tan de extremo. Si es con un rombo, va a ser interesante y cambia el sistema táctico que venía usando que era el 4-2-3-1".

Finalmente para Núñez lo más importante es volver a sumar puntos: "Más allá del funcionamiento, va a ser importante sumar. Por lo que se ve, va a poblar más el medio, eso hace que tenga un mayor equilibrio. Vamos a ver cómo se desenvuelven por las puntas, Loyola va a tener más espacio para ir, parecido a lo que hace en Independiente".

"Pero más allá del funcionamiento y por dónde hay que tener cuidado con Perú que también tiene bajas importantes, la mentalidad tiene que ser sumar. Sumar para aportar desde lo anímico y después ir mejorando las situaciones", cerró el exentrenador de San Antonio Unido.