Ricardo Gareca aclaró la convocatoria de Arturo Vidal para los duelos ante Perú y Venezuela

La selección chilena de fútbol afina los últimos detalles para enfrentar a Perú y Venezuela de cara a las nuevas jornadas de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para esta doble fecha FIFA La Roja tendrá como gran novedad a Arturo Vidal, quien retorna a las convocatorias tras largos meses ausente y como líder de una selección que busca salir del fondo de la tabla de posiciones y mantener la ilusión de llegar a una nueva Copa del Mundo.

Ricardo Gareca aclaró el llamado de Arturo Vidal a La Roja

El técnico de la selección chilena Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa este miércoles y ante los medios aclaró la convocatoria del King, quien fue llamado de emergencia por el Tigre para estos trascendentales encuentros de La Roja en su camino al Mundial 2026.

Este martes el volante y el DT tuvieron su primer “cara a cara” en Juan Pinto Durán, ya que el jugador de Colo Colo no había sido parte del proceso y constantemente criticó al entrenador por su gestión al mando de la selección.

“El encuentro fue normal, dónde pudimos hablar brevemente, pero los dos coincidimos en que la selección está por encima de todo. Rápidamente él se puso a trabajar y nos pudimos de acuerdo en todo”, dijo.

“Este es el momento que consideramos para llamarlo, no tengo más argumentos. Es el momento que consideramos propicio para la selección. Cualquier opinión que den los jugadores, entrenadores o ustedes (la prensa), siempre dije que la selección está por encima de todo y no me importa absolutamente nada. No entro en conflicto con los jugadores, colegas y periodistas, con nadie”, declaró.

“Mi deber es tratar de resolver lo mejor para la selección y este es el momento propicio que consideramos que Vidal puede participar en la selección”, puntualizó.