Las duras críticas de los hinchas de la Roja a Alfonso Parot por su desempeño ante Colombia

Los hinchas de la selección chilena criticaron duramente al defensor de la Roja, Alfonso Parot, por su desempeño en el amistoso ante Colombia en el Estadio "José Rico Pérez" de Alicante.

Los seguidores desaprobaron el rendimiento del zaguero de Universidad Católica, con fraes como "Parot es un palitroque que tira puros ladrillazos en vez de centros" o que "no tiene nivel para estar en la selección".

Los cuestionamientos al ex Rosario Central le significaron ser trending topic en Twitter.

Revisa las críticas de los hinchas a Parot:

#Parot no es nivel Selección , lamentablemente no hay muchas opciones por esa banda , creo que Opazo juega un poquito más por ahí, pero no anda a buen nivel tampoco