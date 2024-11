Lawrence Vigouroux le respondió con todo a periodista que lo criticó por su nominación a La Roja

Después de contundente triunfo de Chile sobre Venezuela, los seleccionados nacionales regresaron a sus respectivos clubes para ir finalizando la temporada 2024.

Uno de los jugadores que milita en el extranjero y que fue parte de esta nómina es Lawrence Vigouroux, el portero de 31 años que milita en la segunda división inglesa. El jugador del Swansea en su retorno a Inglaterra, aprovechó de responderle al periodista que criticó su nominación en La Roja.

Vigouroux le respondió con todo a periodista que lo criticó por su nominación a La Roja

Cristián Arcos es el periodista aludido por una opinión que dio sobre el suplente de Brayan Cortés: "Me siguen sorprendiendo las convocatorias de Vigouroux porque no es un arquero joven, no juega mucho, no está en un gran rendimiento y no está en un gran equipo".

Críticas que llegaron rápidamente al portero del Swansea y que no tardó en utilizar sus redes sociales para responder: "La prensa chilena, señoras y señores. No ha visto ninguno de mis partidos esta temporada y todavía tiene esta opinión".

La respuesta en otra red social

Después de publicar en Instagram, el portero decidió "cerrar" el tema en su cuenta de X y escribió: "Quiero terminar con esto. Si los periodistas quieren decir que no soy lo suficientemente bueno para la selección, lo entiendo, porque el fútbol es un juego de opiniones".

"Pero hazlo con hechos y no con mentiras. Amo a nuestro país y ser llamado es un sueño para mí", cerró Vigouroux.

Durante esta temporada, Lawrence Vigouroux ha disputado 15 partidos de los 16 jugados en la Championship y ha recibido 10 goles.