Manuel Pellegrini: Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini habló sobre la posibilidad de dirigir a la selección chilena, donde se animó a dar una fecha estimada de cuándo estará disponible para asumir la banca de La Roja.

"Tengo 70 años y contrato con el Betis hasta 2026. Con 73 años, ¿por qué no voy a entrenar a Chile? Voy al gimnasio todos los días, juego al tenis dos o tres veces a la semana, también al golf. Me encuentro bien. Me encantaría entrenar a la selección de Chile, mi país, me siento muy chileno, además de mis raíces en Italia y en España", mencionó el entrenador en entrevista con diario El País de España.

Pese a esto, Pellegrini remarcó que "necesito un proyecto serio. No voy a ser una cabeza de turco. Quiero dirigir un proceso una vez que termine en Betis. Llevo 25 años seguidos entrenando y solo una destitución en West Ham. Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile".

El entrenador también tuvo palabras para repasar su carrera en Europa. "Hace ya 20 años que estoy aquí. Por medio hay cinco años en Inglaterra y dos en China. Han sido cinco años en el Villarreal, uno en el Madrid, tres en el Málaga y, de momento, tres en el Betis. Cuando llegué al Villarreal traje un sistema novedoso en España".

Pellegrini es un candidato natural siempre que hay una búsqueda de DT en La Roja, pero ha decidido no venir por lo que considera la falta de un proyecto, incluso cuando el presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) era su amigo Arturo Salah.