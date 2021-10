Marcelino Núñez y su periplo en La Roja: Me pude adaptar, fue una linda experiencia

El destacado volante de Universidad Católica Marcelino Núñez comentó su experiencia en la selección chilena y la valoró, pese a ver acción solo en la derrota por 1-0 ante Perú en Lima.

Núñez dijo a TNT Sports, tras la victoria de la UC por 1-3 ante Cobresal (en la que marcó dos goles): "Al principio, los primeros entrenamientos, la primera nómina a la Copa América me costó adaptarme. El primer día. El segundo día me pude adaptar y ya gracias a Dios al ritmo de ellos, porque en verdad juegan muy rápido, a dos toques, y física y tácticamente son muy buenos. Me pude adaptar. Una linda experiencia".

Además, el joven valor de los "cruzados" aseguró sobre el duelo ante los "mineros" que "es una cancha complicada, el clima, la altura. Fue un partido difícil. Primero empezamos perdiendo. Un gol que nos pillaron con una pelota detenida, mal parados. Pero supimos salir adelante, tratamos de jugar nuestro juego y gracias a Dios pudo resultar".

Finalmente, recordó su anterior duelo en El Salvador en 2020: "Cuando el año pasado me tocó con (Ariel) Holan, me tocó de seis. Primera vez que me tocaba en esa posición. Corrí un poco menos. Ahora no. Fue de ida y vuelta, de área a área, y estuvo cansador".

La UC sumó 47 puntos y quedó a dos puntos del líder Colo Colo, rival al que enfrenta la próxima semana en el Estadio Monumental.