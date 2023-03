Milad y la Roja: Ya no estamos para probar tantos jugadores, Berizzo tiene la película clara

Pablo Milad, presidente de la ANFP, visitó La Serena para el duelo entre el local y Rangers por Primera B y habló con la prensa sobre la corta programación de la selección nacional para la fecha FIFA de marzo, además de lo que será el inicio rumbo al Mundial 2026.

"Hasta ahora tenemos un solo partido, con Paraguay. Va a servir entrenar en conjunto, porque los equipos a veces juegan sin entrenar mucho. Va a ser productivo que el profe (Eduardo Berizzo) pueda contar con un par de días más de entrenamiento", expresó el dirigente.

"Creo que ya no estamos para probar tantos jugadores. Ya sabemos los que están jugando, los que tienen competencia en diferentes clubes", agregó.

Respecto al comienzo de las Clasificatorias, Milad aseguró que se definirá en Ruanda, durante el congreso de la FIFA y una reunión de Conmebol: "Tenemos reunión para determinar si se comienza en junio o en septiembre. Lo más probable es que empecemos en septiembre".

"Siempre va a haber críticas cuando no hay resultados, eso es normal. Berizzo ha probado jugadores y ya tiene la película clara de con quién contar y quién no. Este es un proceso que teníamos que hacer sí o sí. Lamentablemente los resultados no se dieron, pero es parte de un proceso", cerró sobre el rendimiento de la Roja.