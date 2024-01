Nicolás Córdova valoró el triunfo ante Uruguay: Es el equipo que mejor juega en el grupo

Nicolás Córdova, seleccionador de Chile sub 23, se dirigió a los medios de comunicación luego de la victoria ante Uruguay en la tercera fecha del torneo Preolímpico de Venezuela y reconoció el triunfo ante el equipo que dirige Marcelo Bielsa comentando las tácticas que empleó para ello.

"Sabíamos que sería un partido muy complejo. Uruguay es el equipo que mejor juega en el grupo y lamentablemente no capitalizaron eso en los dos partidos que tuvieron. Tuvimos un partido de más transición que ante Perú y eso se interpretó de muy buena manera, se hizo físico y no concedimos tantos contrataques", comenzó mencionando.

Tras esto, Córdova agregó: "Le damos un valor a esta victoria porque es lo que empezamos a construir hace cuatro meses. Cuando empiezas algo cuesta implementar ideas y esto es un gran triunfo para seguir por este camino".

"A (Marcelo) Bielsa lo conocemos muy bien. Él cambió nuestra forma de ver el fútbol y sabemos como interpreta los sistemas de juego. Estudiamos bien el 4-3-3 y sabíamos que modificaría sistema si nosotros lo hacíamos", complementó.

Finalmente, Córdova explicó que: "el rival condiciona la forma en como tú quieres jugar. Con Perú nos creamos innumerables ocasiones y perdimos un partido que merecimos ganar. Ante Uruguay se propuso una línea defensiva tenía que estar lista para correr con un rival más dinámico, que ataca con cinco jugadores".

Palabras para Ricardo Gareca

Nicolás Córdova también fue consultado por la llegada de Ricardo Gareca a las labores de director técnico en la selección mayor, instancia en la que el estratega nacional reconoció la trayectoria del "Tigre" y le envió sus mejores deseos para este nuevo proyecto.

"No voy a hablar de sus capacidades, pero esperamos que nos de una mano para tratar de ir al mundial. No he hablado con él, pero seguramente lo haré en un momento. Coincidimos cuando yo estuve en Universitario de Lima y él dirigendo a Perú", comenzó mencionando.

Tras esto explicó que: "Tuvimos una relación muy cordial. Fui a verlo al Centro Deportivo de la selección peruana donde conocí también a su cuerpo técnico. Me pone contento que haya venido y espero que nosotros también podamos darle una mano para que tenga un universo más amplio en la selección mayor con el fin de competir como antes. Le deseo el mayor de los éxitos".