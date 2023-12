Nicolás Córdova y marginación a Luis Rojas de la sub 23: Si tú no llegas a trabajar, te sacan

El técnico de la selección chilena sub 23, Nicolás Córdova, se refirió a la marginación del mediocampista Luis Rojas del elenco nacional que participará en enero próximo el Sudamericano Preolímpico en Venezuela, y aseguró que la decisión se debió a "una falta muy grave".

"Esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

"No le quiero dar mucha más vueltas. No vino a entrenar y un jugador que no viene a entrenar que quieren que haga. Por más que después él haya dado sus excusas, que son aceptadas, la falta fue muy grave", añadió.

Córdova descartó que la decisión sobre el jugador del Crotone italiano sea un llamado de atención para el resto de los futbolistas: "Ellos eligieron esta profesión que es 24/7. Tú te vistes de jugador para salir a la cancha, pero vives como jugador todo el día y eso implica responsabilidades. Es verdad que cada vez que un jugador falta a algo, da la impresión de que fuese más grave. En esta situación si fuese un jugador de un equipo, claramente al no tener chance de traer a otros jugadores, se generan otros protocolos. En este caso, en la selección, estas conductas las tenemos que erradicar", expresó.

Sobre los trabajos al mando de la Roja el exfutbolista explicó que "se está trabajando con muchísimo entusiasmo. Estamos muy tranquilos porque se va avanzando y esperemos poder llegar con las cosas muy claras al primer partido con Perú".