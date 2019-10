Niklas Castro sobre su llamado a la Roja: Es un sueño que he tenido por muchos años

El delantero de Aalesund noruego Niklas Castro fue convocado a la selección chilena y por ello reaccionó feliz y sorprendido en sus redes sociales, mientras que en el sitio oficial de su club brindó una entrevista en la que confesó que cumplió un sueño.

En su cuenta de Instagram publicó una historia en la que señaló: "No sé qué decir, pero es el día más grande de mi vida", mientras en Twitter escribió un elocuente mensaje.

El goleador, de padre chileno, publicó en dicha red "Herregud", lo que se traduce como "OMG" y que quiere decir "Dios mío".

En el sitio oficial de Aalesund, Castro reveló que le dieron a conocer su convocatoria durante esta misma jornada y que por ello "la pregunta es si puedo dormir esta noche. Es un sueño que he tenido por muchos años. He visto varios partidos con mi padre y mi hermano y tuve un sueño, así que esto es irreal".

"Papá está tan mudo como yo. La primera vez se lo dije y vi cuánto significaba para él, pero luego me di cuenta de cuánto significa para mí también. Nunca he estado en una selección, así que es un poco extraño. Básicamente, no tengo palabras, es un sueño hecho realidad", finalizó.

La cuenta oficial de Instagram: "Nuestro número 9 fue llamado al equipo nacional chileno".