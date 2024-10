Óscar Ruggeri nuevamente disparó contra Arturo Vidal: "¿Por qué no fuiste al Mundial si eras tan fenómeno?

Las palabras de Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca y La Roja aún resuenan en algunos programas deportivos. En Argentina analizaron los dichos del volante de Colo Colo y Óscar Ruggeri nuevamente tuvo un cruce con el exjugador del Barcelona.

El histórico futbolista de la Generación Dorada habló sobre la citación de Chile para el partido con Brasil y aseguró que "no hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentar a Brasil".

Óscar Ruggeri nuevamente disparó contra Arturo Vidal

Ante las declaraciones de Vidal, Óscar Ruggeri volvió a responderle al jugador del Cacique: "Él dijo 'otro Mundial afuera' y por qué con 8 o 4 años menos no fuiste al Mundial si eras y eran tan fenómenos".

"¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble. Tendrían que haber pensando en todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tratar de ir, es muy sencillo, Arturo, Vidalcito, era 10 años antes pichón", continuó el otrora campeón del mundo.

"A este le gusta hablar"

El palabreo del comentarista no terminó ahí: "Ahora si venías con un Chile jugando todos los mundiales yo llamo hasta a Gareca y le digo 'che, pon a estos tipos'. Pero hace dos mundiales que no van. Las grandes camadas y Vidal con el jopo ese, bárbaro, y bueno, no fueron a los Mundiales".

Finalmente Ruggeri agregó que "entonces están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial. No da para contestar más nada, y que le vaya bien a mi amigo. A este le gusta a hablar, con River también: habló, habló y habló y lo eliminaron. Yo vi el partido y no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió".