Pablo Milad incendia la Copa América: “El VAR cobró la segunda amarilla”

Si hay un punto común en el análisis posterior al Chile vs Canadá es que el arbitraje fue determinante.

La expulsión de Gabriel Suazo a los 27 minutos de juego dejó a Chile en inferioridad numérica y fuera de foco.

El que fue más allá fue el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, quien aseguró que Wilmar Roldán siguió órdenes del VAR en la expulsión de Suazo.

Pablo Milad acusa al VAR por expulsión de Suazo

Milad señaló en zona mixta que “las imágenes no mienten, se puede comprobar que hay una injusticia con nuestro país. Me he contenido, pero el partido se condiciona con una expulsión por segunda amarilla, cuestionable la segunda amarilla porque el VAR la cobró”.

“El árbitro no había mostrado la amarilla, fue retroactiva”, agregó el presidente de la ANFP.

Lo que señala Pablo Milad es una dura acusación ya que es una contravención del reglamento por parte de todo el equipo arbitral. Es por esa razón que se le pidió mayor claridad y ahí el presidente del fútbol chileno señaló: “Yo lo intuyo y pasaron 10 o 15 segundos y puso la tarjeta -¿ud cree que le avisaron por interno?- Puede ser”.

“Los árbitros condicionaron nuestra participación, me da pena decirlo. Y me da pena porque es competencia y que un árbitro te condicione un partido le quita romanticismo al fútbol”, cerró.

Milad se quejará ante Conmebol

El pésimo arbitraje que tuvo Chile en su breve participación en Copa América es parte de una queja que está preparando la ANFP.

Cuestionado por el peso o injerencia que pueda tener en la Conmebol, Pablo Milad respondió que “Yo tengo presencia, yo estoy haciendo un reclamo. Esto no es de tener más peso o menos peso, se trata de hacer bien las cosas”.