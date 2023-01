Patricio Ormazábal: El único objetivo que me han pedido es que la sub 20 debe formar jugadores

El entrenador de la selección chilena sub 20 Patricio Ormazábal comentó del momento del combinado nacional a días de arrancar el Sudamericano de la categoría, apuntando además de los objetivos que le han pedido en su cargo desde la ANFP para el corto y mediano plazo.

En diálogo con La Tercera, el estratega manifestó que: "El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta. Nunca ha venido alguien a decirme 'usted tiene que clasificar al Mundial' o 'su obligación es clasificar al Mundial'. Por lo menos, no he tenido esas conversaciones a nivel oficial".

"Uno nunca puede asegurar resultados. Sería inventar. Lo otro ya lo sabemos. El técnico que no gana tiene muy pocas posibilidades de seguir. No soy yo. Es 'parte de', añadió.

"Esa es la misión. Ir partido a partido, enfrentándolos de la mejor manera. Y lo que nosotros queremos, como ideal es que la gente vea un equipo, se identifique con un equipo que da todo en la cancha, que juega bien, que propone y que diga 'me gusta este equipo de Chile'. Resultados uno no puede prometer, porque juega contra un rival", apuntó sobre el mismo tema.

Respecto a la relación que ha tenido la Roja con los clubes por el paso de jugadores, Ormazábal comentó que: "Siempre se van topando los intereses de la Selección y de los clubes. Nos pasó durante el año, pero, bueno, es 'parte de'. Hay una regla que hace que los técnicos necesiten tener a los Sub 20 entrenando para decidir quien va a sumar los minutos el fin de semana y para ellos también es importante tenerlos en el día a día".