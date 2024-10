Patricio Yáñez acusó “venganza” de la ANFP contra Colo Colo por el tema de Carlos Palacios

Tras la dolorosa y dura derrota que sufrió la selección chilena ante Colombia por la décima fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se dio a conocer la medida de la ANFP de inhabilitar a Carlos Palacios del partido que Colo Colo debe disputar este miércoles ante Unión La Calera.

La decisión del órgano rector del fútbol chileno no cayó bien en los colocolinos y tampoco en Patricio Yáñez, quien en los micrófonos de Radio Agricultura, criticó la decisión que dio a conocer Pablo Milad.

Patricio Yáñez carga contra la ANFP y acusa venganza contra Colo Colo por el caso Palacios

El campeón de América con los albos acusó venganza de la ANFP contra el jugador, situación que perjudica a los albos de cara al choque ante los cementeros y su lucha por alcanzar el liderato del Campeonato Nacional.

“Le está pasando la factura, están molestos y lo están castigando, lo que a mí no me parece, porque el jugador fue desafectado. Independiente de la semántica, de la FIFA y de todo, me parece mala clase que la ANFP no le permita jugar a un futbolista”, disparó en Deportes en Agricultura.

El ex futbolista de Colo Colo y seleccionado nacional indicó que la ANFP comete un gran error en no dejar jugar al futbolista.

“Esto es un ‘me cagaste’, ahora te paso la cuenta y se la tiene que mamar Colo Colo. Me parece que se equivocan, no corresponde”, declaró.

“Más allá de que el jugador estuvo horrible, porque uno va sabiendo detalles de cómo fue su salida, la ANFP no puede pasarle la cuenta y negarle a un jugador cuando el comunicado habla de que fue desconvocado. Es una venganza. Mal, mal, mal. Eso no se hace, ANFP”, cerró.