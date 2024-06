Pedro Carcuro se recupera tras sufrir problemas de salud y está preocupado por la selección chilena

Preocupación total generó Pedro Carcuro, tras sufrir una insuficiencia cardíaca y ser internado de urgencia.

El periodista deportivo se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes 21 de junio, luego de presentar malestar general durante esa jornada y acudir a la Clínica Las Condes, donde quedó en observación.

"Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien", fue parte de lo que declaró al diario La Hora.

¿Hasta cuándo estará internado Pedro Carcuro?

El presentador de TV fue evaluado por especialistas y estará en el recinto de salud al menos hasta el jueves 27 de junio, esperando retomar cuanto antes sus labores habituales en los medios de comunicaciones.

De todas formas, Carcuro no quiso perderse el partido de la selección chilena ante Perú, que se disputó el mismo día que ingresó al edificio médico. Tras ser consultado por el empate sin goles en el estreno en Copa América, el comentarista dejó entrever algún grado de inquietud.

"Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad, ojalá mejoren, sino la cosa se nos va a complicar", agregó.