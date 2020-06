Pizzi a cuatro años del título en Copa América: La gente lo recuerda con mucho afecto

El ex entrenador de la selección chilena Juan Antonio Pizzi recordó el título conseguido con la Roja en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 y aseguró que se consiguió gracias a la unión y a la identificación que logró aquel plantel.

"Es, sin duda, una de las grandes alegrías de mi carrera profesional por la felicidad que se logró dar a la gente tras competir contra selecciones con mucho talento", explicó Pizzi en diálogo con la Agencia EFE.

"Fue gracias a todos los méritos hechos en el terreno de juego. Hubo una gran identificación y unión que logró el grupo en tan poco tiempo y ese fue el elemento que nos llevó a ser más fuertes y a convencernos de que podíamos alcanzar el gran nivel que obtuvimos", aseveró.

"Quiero dar una vez más mi sincero agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico, aficionados y dirigencia, porque la unión de todos nos llevó a ese título", añadió Pizzi en un recuerdo cariñoso a todo el bloque que se alzó con el título y a todo lo que rodeó a la selección para alcanzar el éxito.

"Durante mi carrera he tenido la fortuna de vivir momentos muy especiales como entrenador. Por ejemplo, en Universidad Católica de Chile o en San Lorenzo de Almagro se valora cómo disputamos y conseguimos los campeonatos. De todos los trofeos que he conseguido, la Copa América Centenario es uno de los que más me recuerda la gente con afecto", explicó el argentino-hispano.