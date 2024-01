Presidenta de América de Cali reveló monto de la negociación de La Roja con Ricardo Gareca

El argentino Ricardo Gareca es la principal opción para ser el próximo director técnico de la selección chilena y en las últimas horas revelaron el monto por el que negocia con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

"Nosotros hablamos con él (Gareca), tiene un proceso en Chile que estaba quieto y se reactivó. Tenía un tema con un banco y parece que se solucionó y competir con 3.5 millones de dólares es difícil", expresó Marcela Gómez a la revista Semana.

Tras esto la máxima autoridad del elenco colombiano ratificó que: "Fuimos muy claros al decir que el 'Tigre' era nuestro plan A, pero también teníamos otros procesos andando en ese sentido".

Desde la ANFP mencionaron que el nuevo estratega debe ser ratificado antes de la fecha FIFA que se llevará a cabo en marzo, instancia en la que el combinado nacional disputaría algunos amistosos con Francia y Marruecos.

Además, Gómez comentó el fallido arribo de Arturo Vidal y aseguró que no lo ve como burla: No lo siento así. Creo que es un proceso de todos los jugadores, que a la hora de analizar las oportunidades que tienen y del nivel ponen sobre la mesa lo que les ofrecen. Era un salto de calidad importante, pero ya estaba tomando mucho tiempo. Hablamos con varias marcas, mi papá todo el tiempo tuvo contactos con empresarios. Llegó un punto en el que, como institución, decidimos parar y enfocarnos en otro proceso. Lo de usarnos para otras negociaciones puede ser verdad o no, eso lo sabe él".

"Nosotros, genuinamente, quisimos traerlo, demostrar que había voluntad, un buen trabajo, hablamos directamente con él y lo vimos posible. Vidal y su agente saben qué tan sinceros fueron con nosotros, aunque no siento que se hayan aprovechado. Tal vez ya quiere ir a su país. A veces a los equipos les da miedo buscar a este tipo de jugadores porque se gestiona y no se da, dicen que es humo. Yo lo intenté, busqué la manera, pero no puedo dejar de hacer algo por el miedo a fallar o a perder".