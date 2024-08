¿Qué posibilidades tiene Fernando Zampedri de vestir la camiseta de la Selección Chilena?

Fernando Zampedri se podría poner la camiseta de la Selección Chilena a partir del próximo año, y de ser considerado por el entrenador Ricardo Gareca, podría hacer su debut frente a Paraguay por las Clasificatorias al Mundial de 2026.

Según informó Jorge Cubillos en TNT Sports, el Zampedri dio un paso clave para conseguir la nacionalidad chilena. El goleador de la UC tuvo una entrevista con la Policía de Investigaciones (PDI), uno de los trámites que requiere el proceso.

De esta forma, al atacante de Los Cruzados le restaría recibir su carta de nacionalización y esperar que llegue el 26 de diciembre de 2024, fecha en la que cumplirá cinco años de residencia ininterrumpida en Chile.

Una #Chilena para la Historia, Gol 109 de Fernando Zampedri para #LosCruzados ante la u de Chile pic.twitter.com/ATOjF5hyYb — 🇫🇮UCATOLICATV™🇸🇯 (@UCatolicaTV) June 4, 2024

¿Cuándo podría debutar Fernando Zampedri por La Roja?

Considerando lo anterior, y con que todo avance de acuerdo a los plazos, es que Fernando Zampedri podría ser nominado eventualmente a la selección chilena a partir de enero del próximo año.

De hecho los primeros duelos por Clasificatorias del 2025 son el 20 y 25 de marzo, primero ante Paraguay en Asunción y luego frente a Ecuador en Santiago, fechas donde el futuro goleador histórico de 'La Franja' podría hacer su debut.

Ricardo Gareca se refirió a la nacionalización de Fernando Zampedri

Ricardo Gareca previo a la Copa América 2024, fue consultado por el interés sobre el delantero en una convocatoria ante su inminente nacionalización, el estratega señaló que: "Todo lo que sea jugador nacionalizado, que yo lo pueda contar, me interesa. No me importa la edad ni el lugar donde esté jugando".