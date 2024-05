Ricardo Gareca aguarda resolución del caso Cabral para ver si cuenta con él para Copa América

El técnico Ricardo Gareca entregó este viernes la nómina de 24 jugadores que serán parte del amistoso que la selección chilena enfrentará a Paraguay el próximo 11 de junio en el Estadio Nacional.

A las mediáticas ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel, se suma la de Luciano Cabral, quien también quedó afuera del compromiso ante el elenco guaraní.

El DT mencionó lo que sabe sobre la situación de Luciano Cabral, el que sigue siendo duda para la Copa América.

“No me han dicho nada de Cabral oficialmente y del tema en el que él está, de la visa y el permiso. En estos momentos lo que hemos resuelto son estos 24 nombres. Después falta resolver la situación que le toca y si se resuelve a favor de él, que ojalá así sea, tampoco puedo asegurar si va a estar en la lista definitiva o no”, apuntó.

De esta forma, y considerando que el DT aún tiene la posibilidad de sumar dos nombres a la lista definitiva de jugadores que irá a la Copa América, el actual jugador de Coquimbo Unido, de lograr destrabar su situación judicial, aún mantiene mínimas chances de subirse al avión rumbo al certamen estadounidense.