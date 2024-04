Ricardo Gareca: Arturo Vidal y Gary Medel son muy importantes y los tenemos en cuenta

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, conversó este miércoles con la Radio Carve Deportiva de Uruguay, emisora dónde repasó la actualidad de la selección chilena y abrió la puerta para que Arturo Vidal y Gary Medel sean convocados a futuro al equipo nacional ya que ambos son “jugadores muy importantes y los tenemos en cuenta“ en su proceso con cara a la Copa América 2024 y las clasificatorias sudamericanas.

Cabe señalar que tanto Medel como Vidal no fueron citados a la selección chilena en la fecha FIFA de marzo pasado, generando especulaciones sobre su presencia en el actual proceso.

“Arturo Vidal y Medel son muy importantes para la selección chilena. Los tenemos en cuenta permanentemente. Uno va probando otros jugadores, pero no es que no los tenemos en cuenta”, señaló el DT al medio uruguayo, dando incluso el ejemplo que en el país oriental “deben tener en cuenta también a (Luis) Suárez y a (Edison) Cavani”.

Respecto a su análisis de los partidos frente a Albania y Francia disputados en marzo, el DT comentó que “el balance de estos 2 partidos que nos tocó jugar quedamos bastante conformes, pero hay muchas cosas para mejorar”.

Además, reconoció que "tenía una alta impresión del jugador chileno por haberlos enfrentado tantas veces” y tuvo palabras para Ben Brereton.

"A Brereton que no hable fluido el español no lo va a condicionar en una convocatoria, pero me gustaría que aprenda español estando en una selección de habla hispana", expresó.

En tanto, de cara al futuro de su proceso al mando de la selección, aseguró que "me gustaría que el pueblo chileno tenga fe y tenga confianza".

"Siempre soy de creer que tiene que nacer una química de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Ojalá que el hincha pueda empezar a creer en su selección", cerró.