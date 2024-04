¿No está a la altura? Las razones de Ricardo Gareca para no convocar a Gary Medel a la Selección

Ricardo Gareca no convocó a Gary Medel a la Selección para su primera ronda de partidos. Los motivos del por qué de esta situación los abordó El Deportivo del diario La Tercera, donde aclaran desde la interna de la Roja que el adiestrador prefiere jugadores de mayor estatura, que el metro y 71 centímetros del “Pitbull”.

En la nota se señala que Gareca “prefiere defensores centrales más altos. De la lista que jugó en Europa, el único central que mide menos de 1,80 metros es Paulo Díaz. Eso sí, el zaguero es siete centímetros más alto que Medel y es la principal figura de la zaga de River Plate. El resto supera la ‘norma’: Guillermo Maripán mide 1,93 metros; Igor Lichnovsky alcanza los 1,86 metros y Thomas Galdames registra 1,82 metros de estatura”.

Aunque la estatura no es el único factor que se apunta en el artículo, ya que otro dice relación con el liderazgo al interior del camarín: “la reaparición de Claudio Bravo fue bastante mesurada en términos de su relación con el cuerpo técnico y sus compañeros, una señal que fue bien percibida internamente. El portero del Betis, de hecho, volvió a portar la jineta de capitán que ha llevado mientras ha estado en el combinado nacional. Cuando no participó, por diferencias con el cuerpo técnico de Rueda, el encargado de portarla fue Medel, un estilo de liderazgo distinto, en ese entonces estrechamente ligado al de Arturo Vidal”.

¿Adiós definitivo para Gary Medel?

En lo público Gareca ha mostrado un todo conciliador sobre la ausencia de Medel, y no un portazo definitivo, como lo manifestó en el marco de su primera gira con la Selección a Europa: “que no esté convocado, no significa que no pueda estar en el futuro. Estos son los considerados para esta lista nada más. Gary se mantiene”.

Gary Medel, en tanto, no ha entrado en polémicas y dice que trabaja para volver a la Roja, tal cual manifestó este lunes 8 en la visita que hizo al plantel de Colo-Colo en Río de Janeiro, en la antesala del duelo de los “albos” por la Copa Libertadores frente a Fluminense: “estaba sorprendido, hace 17 años que estoy yendo a la Selección pero son decisiones del cuerpo técnico y hay que respetar. Hay que trabajar para un nuevo llamado o una nueva convocatoria. Yo voy a estar disponible para todo”.