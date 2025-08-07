Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Ni juega en Italia ni estará en el Mundial Sub 20: el portazo de Córdova a Pizarro

La Roja Sub 20 comienza definir a su equipo para el Mundial y el hombre del Udinese se estaría quedando abajo por un hecho que incomodó al cuerpo técnico.

Foto: Photosport Ni juega en Italia ni estará en el Mundial Sub 20: el portazo de Córdova a Pizarro
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Nicolás Córdova tomó la decisión más dura: Damián Pizarro no estará en el Mundial Sub 20 Chile 2025. El delantero del Udinese quedó fuera de los planes tras privilegiar sus vacaciones por sobre la convocatoria de junio, cuando La Roja enfrentó a Nueva Zelanda en partidos preparatorios. Su ausencia se suma a un 2025 complicado en Italia, donde apenas acumula cuatro partidos sin goles.

Córdova fue lapidario, en su momento, al revelar la razón: "Damián estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentarios que hacer". Una decisión que ahora le pasa la cuenta al ex Colo Colo, quien se perderá el torneo planetario en su propio país.

🚫 ¿Por qué Córdova descartó definitivamente a Pizarro?

Según el diario El Mercurio, la ausencia en junio fue la gota que rebalsó el vaso. Pizarro rechazó la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda argumentando descanso vacacional, pero fuentes del cuerpo técnico revelaron que "además no juega" en su club, agravando su situación, expone el matutino.

📊 ¿Cómo le ha ido a Pizarro en Udinese temporada 2024-25?

Los números son desalentadores para el delantero de 20 años:

  • 🏟️4 partidos jugados entre Serie A y Coppa Italia

  • ⚽0 goles anotados

  • ✅1 asistencia

  • ⏱️29 minutos totales en Serie A

  • 😢30 partidos sin convocatoria

🏆 ¿Contra quiénes jugará Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja integra el Grupo A y enfrentará en el Estadio Nacional a:

  • Nueva Zelanda (27 de septiembre, 20:00 hrs)

  • Japón (30 de septiembre, 20:00 hrs)

  • Egipto (3 de octubre, 20:00 hrs)

🔄 ¿Quién podría reemplazar a Pizarro en el ataque?

Córdova ha probado a Francisco Marchant (Colo Colo), Willy Chatiliez (Huesca) y Francisco Rossel (UC) como alternativas. El DT privilegia jugadores con minutos en Primera División, criterio que justamente no cumple Pizarro en Italia.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo se desarrollará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en cuatro sedes: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca. Chile debutará como anfitrión en el partido inaugural ante Nueva Zelanda en el Nacional.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Selección chilena #Mundial sub 20

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Selección chilena