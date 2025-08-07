Ni juega en Italia ni estará en el Mundial Sub 20: el portazo de Córdova a Pizarro

Nicolás Córdova tomó la decisión más dura: Damián Pizarro no estará en el Mundial Sub 20 Chile 2025. El delantero del Udinese quedó fuera de los planes tras privilegiar sus vacaciones por sobre la convocatoria de junio, cuando La Roja enfrentó a Nueva Zelanda en partidos preparatorios. Su ausencia se suma a un 2025 complicado en Italia, donde apenas acumula cuatro partidos sin goles.

Córdova fue lapidario, en su momento, al revelar la razón: "Damián estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentarios que hacer". Una decisión que ahora le pasa la cuenta al ex Colo Colo, quien se perderá el torneo planetario en su propio país.

🚫 ¿Por qué Córdova descartó definitivamente a Pizarro?

Según el diario El Mercurio, la ausencia en junio fue la gota que rebalsó el vaso. Pizarro rechazó la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda argumentando descanso vacacional, pero fuentes del cuerpo técnico revelaron que "además no juega" en su club, agravando su situación, expone el matutino.

📊 ¿Cómo le ha ido a Pizarro en Udinese temporada 2024-25?

Los números son desalentadores para el delantero de 20 años:

🏟️4 partidos jugados entre Serie A y Coppa Italia

⚽0 goles anotados

✅1 asistencia

⏱️29 minutos totales en Serie A

😢30 partidos sin convocatoria

🏆 ¿Contra quiénes jugará Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja integra el Grupo A y enfrentará en el Estadio Nacional a:

Nueva Zelanda (27 de septiembre, 20:00 hrs)

Japón (30 de septiembre, 20:00 hrs)

Egipto (3 de octubre, 20:00 hrs)

🔄 ¿Quién podría reemplazar a Pizarro en el ataque?

Córdova ha probado a Francisco Marchant (Colo Colo), Willy Chatiliez (Huesca) y Francisco Rossel (UC) como alternativas. El DT privilegia jugadores con minutos en Primera División, criterio que justamente no cumple Pizarro en Italia.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo se desarrollará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre en cuatro sedes: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca. Chile debutará como anfitrión en el partido inaugural ante Nueva Zelanda en el Nacional.