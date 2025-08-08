El plan radical de la ANFP: adiós a los intocables y DT ‘anti Gareca’ para salvar a La Roja

Felipe Correa, gerente de selecciones, y Nicolás Córdova, técnico interino de La Roja adulta, expusieron ante el Consejo de Presidentes el nuevo proyecto de selecciones: más enfoque en los juveniles, modificación a la norma Sub 21 y un técnico con visión a largo plazo.

🌎 La Roja busca levantar: ¿en qué consiste el nuevo plan de la ANFP?

En un seminario realizado en Viña del Mar, el nuevo gerente de selecciones, Felipe Correa, y el DT interino Nicolás Córdova, presentaron ante el Consejo de Presidentes una hoja de ruta que apunta al Mundial 2030.

La ANFP busca dar vuelta la página tras el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El plan contempla una reingeniería completa, partiendo por las selecciones juveniles, la mentalidad de los jugadores y, sobre todo, un nuevo perfil de entrenador para la Selección Adulta y el adiós a los "intocables".

🧠 ¿Cuál es el perfil de DT que busca la Roja tras la salida de Gareca?

La exposición mostró un “perfil ideal” del próximo técnico de Chile, con características que lo diferencian del ciclo anterior liderado por Ricardo Gareca:

Conexión directa con el medio local

Participación activa en selecciones juveniles

Compromiso con la formación y detección de talentos

Mentalidad ganadora y foco en el proceso a largo plazo

Uno de los asistentes resumió el perfil como “anti Gareca”, según consignó El Deportivo, marcando distancia con el enfoque del Tigre, quien fue criticado por su desconexión con el fútbol chileno y por no involucrarse con las divisiones menores.

🧒 ¿Qué rol tendrán los juveniles en el nuevo proceso de La Roja?

El trabajo en selecciones menores será clave. Nicolás Córdova seguirá al mando de la Roja Sub 20, que ya tiene tres amistosos confirmados como parte de su preparación para el Mundial que se jugará en Chile:

🆚 Arabia Saudita – 8 de septiembre (en Brasil)

🆚 Corea del Sur – 14 de septiembre (en Juan Pinto Durán)

🆚 Nigeria – 20 de septiembre (también en Juan Pinto Durán, a puertas cerradas)

Además, Córdova enfatizó que este torneo no solo es una meta, sino una plataforma para proyectar jugadores a la Selección Adulta de cara al 2030.

🧩 ¿Por qué modificar la norma Sub 21?

Durante su intervención, Córdova insistió en modificar la norma Sub 21 que obliga a los clubes a alinear juveniles por minutos acumulados. “El que es bueno, juega a la edad que sea”, remarcó.

También alertó sobre una pérdida de mentalidad competitiva tras el fin de la Generación Dorada. Aseguró que los nuevos seleccionados han perdido ambición y que recuperar esa actitud será clave para competir en Sudamérica y en el mundo.

🔄 ¿Córdova seguirá como DT de La Roja adulta?

Felipe Correa no descartó que Nicolás Córdova continúe en el cargo, aunque explicó que la decisión se tomará a fin de año. La prioridad es elegir a un técnico que encaje en el nuevo modelo de desarrollo y que potencie a los jugadores rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Por ahora, Córdova estará al mando de La Roja en las dos fechas finales de las Clasificatorias al Mundial 2026:

🇧🇷 Brasil vs Chile – Jueves 4 de septiembre, 20:30 hrs

🇨🇱 Chile vs Uruguay – Martes 9 de septiembre, 20:30 hrs

🧩 ¿Qué cambios propone la ANFP para mejorar a La Roja?

Un nuevo perfil de entrenador involucrado con el medio local, trabajo conjunto con las juveniles, recuperación de la mentalidad competitiva y revisión de la norma Sub 21.

🧩 ¿Cuál es el plan para los juveniles en la Selección chilena?

La Roja Sub 20 jugará amistosos ante Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria como parte de su preparación para el Mundial Sub 20 en Chile. El objetivo es formar una base sólida rumbo al 2030.

🧩 ¿Por qué se critica el perfil de Gareca en La Roja?

El ex DT fue cuestionado por su falta de conexión con los clubes chilenos y su escaso interés por las divisiones menores. La ANFP ahora busca un perfil opuesto, más participativo y formador.

🧩 ¿Nicolás Córdova será el técnico de Chile rumbo al Mundial 2030?

Por ahora es interino, pero no se descarta que siga en el cargo. Su continuidad será evaluada a fin de año en base al trabajo realizado y al encaje con el nuevo modelo.