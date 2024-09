Ricardo Gareca reconoció que la selección chilena está en búsqueda de un nuevo líder

El entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca conversó este martes con los medios de comunicación en la previa del partido de este jueves ante Argentina por las Clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El estratega del elenco nacional habló de diversos temas y entre ellos destacó el que hace referencia a la falta de liderazgos en el plantel nacional ante las ausencias de gran parte de jugadores de la Generación Dorada en este proceso.

Claudio Bravo se retiró del fútbol y últimamente no han sido convocados Gary Medel y Arturo Vidal, por lo que dentro del plantel solo quedan referentes como Mauricio Isla y Eduardo Vargas, quienes, por sus respectivas personalidades, no han asumido un rol tan protagónico en la selección.

Gareca reconoció que la selección chilena está en búsqueda de un nuevo líder

Para los partidos ante Argentina y Bolivia, Chile tiene varias bajas, algunos de ellos de gran experiencia, por lo que falta de liderazgo es un tema recurrente en las consultas al entrenador, de cómo ve a los jugadores para asumir ese rol importante dentro de un plantel.

“La selección está en un proceso natural. Hace poco Bravo anunció su retiro, por una decisión propia porque todos tenemos una edad en el fútbol. La selección es un grupo que se está armando hace poco y hay varios jugadores que están pidiendo oportunidades y la posibilidad de jugar y dentro de ese grupo se generan nuevas expectativas”, declaró.

“Veo un grupo que nos gusta, pero por ahora no veo un líder natural que pueda tener la selección. Quizá en algún minuto lo pudo haber tenido, pero hoy por hoy no lo tiene. Creo que el líder más importante es el grupo que se está armando”, declaró.

El DT de la selección de Chile indicó que no hay que apurar el proceso de recambio de referentes, el que llegará en su momento.

“En algún minuto va a ir emergiendo ese líder que siempre todo equipo o selección puede llegar a tener. Puede haber más de un líder y ese es el proceso que se está armando en la selección. Hay grandes expectativas en este grupo de muchachos que les toca asumir lo que asumieron en otro momentos otros jugadores”, dijo.

Ante la ausencia de Bravo y Alexis, ¿Quién será el capitán de Chile?

Consultado sobre quién será el capitán en los duelos de esta doble fecha FIFA, Gareca indicó que es algo que no está definido y que no descarta que la jineta en Chile la asuma algún jugador de experiencia.

“No lo tengo definido todavía y no veo mal que sean aquellos que van quedando por diferentes situaciones de más experiencia y si hay otra política no interrumpiría eso, de decir quien es el capitán. Por ahora respetaría esa tradición de respetar al de mayor trayectoria o quien tiene mayor cantidad de partidos”, dijo el DT.

“Cuando yo vea que tenga que intervenir en el tema de la capitanía, si lo tengo que decidir yo lo voy a decidir. No sé quién será el capitán, pero me imagino que será alguien de experiencia quien asuma el rol”, puntualizó.