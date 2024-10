Ricardo Gareca reveló el motivo que lo mantiene con esperanzas en la clasificación

Chile perdió con Brasil por 2-1 cuando el partido ya terminaba, por lo que la derrota fue aún más dolorosa y deja a la Roja cada vez más lejos de la zona de clasificación al Mundial del 2026, sin embargo, el entrenador, Ricardo Gareca reconoció que pese a lo adverso que se ve el panorama aún confía en revertir la situación

La Selección comenzó ganando el partido al minuto gracias a la conquista de Eduardo Vargas, pero Brasil supo enrielar el partido y lograr la victoria, pero el Tigre señaló que pese al golpe siente que todavía hay chances: “yo tengo fe, quedan muchos puntos todavía, necesitamos una buena racha, no estamos ligando nada, vamos a estar en esa búsqueda, todavía queda margen. El fútbol es difícil cuando no tenemos los resultados, pero la fuerza está, soy capaz de aguantar resultados negativos, estoy totalmente preparado para eso”.

Gareca confía en sus jugadores

El entrenador de la Selección basa su confianza en salir adelante por los jugadores que tiene la Roja: “la sensación que tengo es que anímicamente somos muy fuertes, el jugador chileno es fuerte, es lo que yo compruebo día a día, no se cree menos que nadie, no hay un ambiente pesimista, siempre hay un ambiente optimista, más allá de la situación crítica que estamos atravesando, y podemos ir a Barranquilla a sacar un buen resultado. Creo que lo podemos lograr, no lo veo como algo imposible”.

Gareca incluso quiere seguir otro proceso

El entrenador cuando asumió dijo que su meta era llevar a Chile al Mundial, y no se refirió a temas de recambios generacionales, sin embargo, ahora plantea que está desarrollando un cambio y él gustaría seguir más allá de este proceso incluso: “reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. De parte nuestra me encantaría continuar un proceso, pero no está a mi alcance. Creo que Chile lo necesita, pero todavía tengo expectativas en todas estas fechas. Tengo fe, le creo a los muchachos. Le tengo una gran confianza al jugador chileno. Todavía hay mucho para dar. Chile necesita un proceso, no sé si perduraré, pero tenemos las ganas como cuerpo técnico”.

El próximo partido de Chile será frente a Colombia en Barranquilla el martes 15 de octubre a contar de las 17:30 horas (20:30 GMT), conjunto cafetalero que viene de perder 1-0 como visitante ante Bolivia.