Ronald Fuentes y el Mundial de Francia: Quedé muy feliz con lo que hice, éramos un gran equipo

El ex zaguero de la Roja insistió en que no cometió penal ante Italia.

El ex jugador y actual entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, recordó su participación en el Mundial de Francia de 1998 con la selección chilena, evento que ha sido repetido en televisión últimamente en canales nacionales, afirmando que "quedé muy feliz con lo que hice".

En conversación con Las Ultimas Noticias, el otrora zaguero dijo que "te juro que no había visto esos partidos. Nunca he vivido de los recuerdos. Y no es por ser apático. Siempre fui así. De hecho, conservo algunas camisetas, pero el resto las regalé o las perdí. No soy muy llano a sentarme a ver partidos de cuando jugaba".

"Como estamos sin fútbol y vi el anuncio que lo iban a repetir, me di el tiempo de sentarme a verlos detenidamente. Y es buena la sensación que me quedó. Hicimos un mundial correcto. Creo que si hubiéramos trabajado como se hace en la actualidad, habríamos llegado más lejos", agregó.

En la misma línea, "Chilenita" dijo que le llamó la atención "la presión que ejercimos, sobre todo a los italianos. Eramos un gran equipo. Quizás uno no le toma el peso, pero después de ver los partidos saco esa conclusión".

"Quedé muy feliz con lo que hice. Físicamemente anduve bien y el equipo también respondió. De hecho, varios de mis jugadores de Unión me dicen que ahora entienden por qué me gusta salir jugando. Siempre trataba de salir con balón dominado. Quedé chocho", apuntó.

Sobre el recordado penal a Italia, Fuentes afirmó que "siempre lo he dicho y lo voy a mantener: no fue penal. Nunca tuve la intención de poner la mano. Tampoco fue una viveza de (Roberto) Baggio. La pelota fue a mi mano, pero no hubo intención. Ahora con el VAR seguro que cobran penal".