Rueda: Bravo tendrá que tomar la decisión de venir cuando sea requerido por la selección

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, volvió a hablar sobre el caso de Claudio Bravo y tras manifestar hace algunos días que evaluará un posible llamado al portero en el futuro, en esta oportunidad sostuvo, desde Austria, que cuando sea requerido, el propio golero tendrá que tomar la decisión de aceptar la convocatoria.

"Todo a su tiempo, todos vamos a pensarlo bien, que sea lo mejor para Claudio, para la selección. No puedo poner condiciones, todo es cuestión de esperar que pase el tiempo y que en el momento que la selección lo requiera, si él está dispuesto a venir, es una decisión que tendrá que tomar Claudio en su momento", sostuvo en la previa al partido con Austria.

Prosiguiendo el tema, el colombiano reflexionó que hay que dejar pasar el tiempo para que "las heridas, cicatrices y penas se vayan sanando con el tiempo; les decía que -son importantes- las 'T' de Sir Alex Ferguson, que son el tiempo, tranquilidad y trabajo".

"Uno cambia, el fútbol da vueltas y es lo mejor que puede pasar. El suceso fue en octubre del año pasado, yo llegué en enero y estoy heredando algo que compré cuando asumí, mas no tengo nada contra Claudio, tengo admiración y respeto por su calidad y trayectoria y por todo y ahora en toda esta situación nos han querido enfrentar y no lo he tenido ni un minuto en mi cabeza. Es cuestión de tiempo, él sabrá venir e irse cuando la selección lo necesite", añadió.

Posteriormente, Rueda destacó la figura del jugador Gary Medel, sobre quien apuntó a que "sobran los adjetivos y lo que pueda uno hablar sobre él, de toda su trayectoria".

Además, indicó que el tema "de los arqueros lo vamos a definir con el correr de los partidos, el comportamiento de ellos, son tres partidos difíciles, quizás el más difícil es el de Rumania, una selección en el mismo plano, buscándose un espacio para su futuro, que no está clasificada al Mundial".

"Las otras dos -Serbia y Polonia-, por lo que vimos, son selecciones clasificadas al Mundial, con alta calidad de jugadores", detalló para luego cerrar su alocución apuntando a las opciones de jugadores más maduros en el equipo.

"Este es un trabajo que involucra a todos los jugadores, hemos convocado a 68 jugadores de los cuales ahora 24 y 27, o sea 51, han participado de concentraciones internacionales y otros que han estado en los micro ciclos en "Pinto Durán"".

"Para mí no hay 'generación anterior', ninguna selección tiene el potencial de desmontar un equipo; no nos podemos precipitar, hay honmbres maduros que son de grandísima calidad, de gran nivel", finalizó.

Chile y Rumania juegan este jueves a las 10:00 horas (14:00 GMT) en Austria.